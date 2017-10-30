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İzmir'e Almanya'dan su aygırı getirildi

İZMİR, (DHA)- AVRUPA'nın en popüler hayvanat bahçelerinden Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yeterli alan bulunmadığı için farklı ülkelerde uygun yer bakılan 5 yaşındaki su aygırı 'Max', İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi

30 Ekim 2017 13:15

İZMİR, (DHA)- AVRUPA\'nın en popüler hayvanat bahçelerinden Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yeterli alan bulunmadığı için farklı ülkelerde uygun yer bakılan 5 yaşındaki su aygırı \'Max\', İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'na yerleştirildi. İzmir\'e bu hafta İtalya\'dan 2 su aygırı daha getirelecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğini yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla artırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’na, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi\'nden hibe olarak 5 yaşında bir hipopotam (su aygırı) getirildi. Sevimli tavırlarıyla park görevlilerine kendisini çabuk sevdiren Max, ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekti. 3 ton ağırlığındaki Max’in ardından, bu hafta içi İtalya’dan getirilecek 2 su aygırı daha park üyeleri arasındaki yerini alacak. Yeni üyelerle birlikte, İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki parkta yerlerini aldıktan sonra Sasalı’da toplam 4 su aygırı olacak.
ALMANYA’NIN TERCİHİ; İZMİR OLDU
Avrupa\'nın en popüler hayvanat bahçeleri arasında yer alan Berlin Hayvanat Bahçesi\'nin Max için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine, yeni bir yaşam alanı arandığını belirten İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, şöyle dedi:
“Avrupa genelinde yapılan araştırma sonunda, Max için en uygun yerin İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildi. Uzun bir yolculuk ardından yeni evine kavuşan Max, gölete yerleştirildiği andan beri bu ortamı çok sevdi. Daha ilk dakikadan itibaren yabancılık çekmedi. Bu da, doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor.\"

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