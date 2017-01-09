İzmir'deki terör saldırısında yaralanan polis: Aracı üstüme sürdüler...

İzmir'deki terör saldırısında yaralanan çevik kuvvet polisi Oğuzhan Batuhan Atik yaşadıklarını "Silahçı değişimi için adliyenin C kapısından dışarıya çıkmıştım. Polis kulübesinin oradan yola doğru indiğimde karşı şeritten gelen araç beni görünce üstüme kırdı ve bana çarptı. Bir saniyelik bir olay" diye anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Atik, olayın meydana geldiği yerde çevik kuvvet aracının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Silahçı değişimi için adliyenin C kapısından dışarıya çıkmıştım. Polis kulübesinin oradan yola doğru indiğimde karşı şeritten gelen araç beni görünce üstüme kırdı ve bana çarptı. Bir saniyelik bir olay. Çarptıktan sonra durdu, terörist şoför kapısını açıp kaçmaya başladı. Ben o sırada yere düştüm. Fethi abinin arkasından koştuğunu gördüm. Yolun karşısına geçtiler, refüjü aştılar ve araç patladı. Çarpmanın etkisiyle aracın birkaç metre ötesindeydim. Arkasından patlama oldu. Patlama esnasında yerde olduğum için çok fazla etkilenmedim. Patlama olduktan sonrasını hatırlamıyorum. Biri beni mi getirdi yoksa kendim mi geldim bilmiyorum. Patlama sesini de hatırlamıyorum. Sadece önümden alevlerin geçtiğini gördüm."

"Ömer Halisdemir gibi canını verdi"

Atik, ülkenin güvenlik güçleri olarak vatan, devlet, millet için seve seve canlarını vereceklerini, şehit polis memuru Fethi Sekin'in de bunun örneğini gösterdiğini dile getirerek, "Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun, Rabbım şehadetini kabul etsin." dedi.



Şehit polis memuru Sekin'i örnek aldığını, Sekin'in 15 Temmuz kahramanlarından şehit astsubay Ömer Halisdemir gibi canını verdiğini ifade eden Atik, şöyle devam etti:



"Fethi abinin daha bomba patlamadan önce teröristin arkasından havaya iki el ateş ettiğini duydum. Bomba patladıktan sonra yaptığı müdahaleyi hatırlamıyorum. Bombalı aracın çarpması sonucu ayak bağlarımda kopma var. Patlama esnasında yerde olduğum için ufak sıyrıklarla atlattım. İnşallah yeniden görevimin başına döneceğim ve ne görev verilirse seve seve yerine getireceğim.



Teröristlerin sonu gelecek inşallah. Devletimiz gayet net şekilde bu konuda kararlı. Biz de devletimiz ne görev verirse son nefesimize kadar bunu yerine getireceğiz. PKK, FETÖ, DEAŞ ile sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Devletimiz her zamanyanımızda. Milletimiz bizden dualarını eksik etmesin. El birliğiyle bunların üstesinden geleceğiz."

"Büyük kahramanlık sergiledi"

Kendisine çarpan bombalı araçtan inen bir kişiyi gördüğünü ifade eden Atik, "Fethi abiden Allah razı olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Fethi abi büyük bir kahramanlık yaptı. Düşünmeden kalaşnikofun önüne vücudunu siper etti. Devleti, milleti, halkı için kendini seve seve feda etti. 'Başkalarının çocukları yetim kalmasın' diye kendi çocuklarını yetim bıraktı. Şehit Ömer Halisdemir'in üstlendiği görevi yerine getirdi. Onlarca sivil kaybın önüne geçerek büyük kahramanlık gösterdi. Allah razı olsun." diye konuştu.

"Gurur duyuyorum"

Hastanede oğlunun başında duran 53 yaşındaki anne Hanife Atik de oğlunun hainleri temizlemesi için polis olmasını istediğini, böyle bir evlat yetiştirdiği için mutlu olduğunu, evlatlarıyla gurur duyduğunu söyledi.



Hainlerin ülkeden temizlenmesini isteyen Atik, "Analar bu vatana, millete aslanlar gibi evlatlarını yetiştiriyor. Oğlumun kanının son damlasına kadar görev yapmasını istiyoruz. Bunu yapmak zorunda. Vatandır bu, yapacak. Böyle büyüklerimiz, böyle yiğitlerimiz olduğu sürece terör bitecek." dedi.

Hastanede bulundukları günden bu yana yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini ve bundan büyük bir şeref duyduklarını anlatan Atik, şehit polis memuru Fethi Sekin için ise "Allah nurlar içinde yatırsın. Çok can kurtardı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.