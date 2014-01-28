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İzmir'deki 'terör' davasında ceza yağdı

Davanın bugünkü karar duruşmasında son savunmaları sorulan sanıklara 6-52 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

28 Ocak 2014 02:00

İzmir'de, 2008 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiye, terör örgütü üyesi oldukları, otobüs ve otomobillere 'molotofkokteyli atma' gibi eylemlere katıldıkları iddiasıyla 6 ile 52 yıl arası değişen hapis cezası verildi. Aralarında PKK KONGRA -GEL terör örgütü yöneticisi Deniz D.'nin de bulunduğu 13 sanık hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye otobüsleri ve özel araçların kundaklanması ile ilgili 2008 yılında başlattığı çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi yakalandı. 'Terör örgütünün yönlendirmesiyle halk arasında korku ve endişe yaratmaya yönelik eylemlerde bulundukları iddiasıyla o dönem adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 21 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilerleyen sürecinde tutuklu 8 sanık serbest bırakılırken, tutuksuz olan 21 kişinin yargılaması sürdü.
Davanın bugünkü karar duruşmasında son savunmaları sorulan sanık avukatları, müvekkillerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti 19 kişinin bulunduğu Deniz D'ye 52 yıl 6 ay, Ferhat Y'ye 16 yıl 6 ay, Deniz S'ye 15 yıl, Mehmet B., Ejder Y. Ercan E. ve Abdurrahman A'yı 12'şer yıl, Fuat A., Sami S. Abdullah Y., Baran Ö., ve Tamer Y'yi 9'ar yıl, Mesut E., Abdulhakim G., Mustafa A., Yunus A., İbrahim Halil T., Abdurrahim A. ve Müjdat E'yi ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti başka suçtan tutuklu iki sanık Mehmet Şefik Ö. ve Mehmet Veysi D.'nin dosyalarını ayırdı. Ceza alan sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.
 

13 kişi için yakalama ve tutuklama kararı

 
19 kişiye 6 yıl 3 ay ile 52 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası veren mahkeme, Deniz D., Ejder Y., Ercan E., Mehmet B., Ferhat Y., Abdurrahman A., Abdullah Y., Deniz S., Baran Ö., Fuat A., Sami S., Müjdat E. ve Tamer Y. hakkında yakalama ve tutuklama kararı verildi.

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