İzmir'deki siyaset akademisinde 'Öcalan' yemini mi ettirildi?

T24 - İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 30 kişinin tutuklanmasına neden olan, "PKK’ya eleman kazandırmak" amacıyla kurulduğu belirtilen siyaset akademisinde, Abdullah Öcalan’ın yolunda ilerlemek için yazılı metin üzerine yemin ettirildiği, buradan 100’e yakın kişinin mezun edildiği ileri sürüldü.





PKK sempatizanlarının polise yönelik gösteriler ardından araştırma başlatan polis ekipleri, katılanlardan özellikle gençlerin bağlantılarını takibe aldı. Bu kişilerin PKK’nın Siyaset Akademisi adı altında düzenlenen toplantılarda eğitildiği belirlenince operasyona başlandı. Geçen 22 Eylül’de, İzmir, İstanbul, Muş, Siirt ve Diyarbakır’da, 300 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, BDP Bayraklı İlçe Başkanı emekli öğretmen Zeynel Hasdemir, BDP il yöneticisi Emine Aslan, parti meclisi üyesi ve siyaset akademisi yöneticisi emekli öğretmen Ahmet Demiroğlu ve Mezopotamya Kültür merkezi yöneticisi Emir Ali Genç, emekli öğretmenler Hale Dikilitaş, Cemil Akçay, Nevzat Ayan, emekli polis memuru olan ve terör suçlarından 9 kaydı bulunan Nizamettin Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 6’sı kadın 34 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerindeki aramalarda, örgütsel doküman, yasak yayınlar, mahallelerde karışıklık durumunda nasıl davranacaklarını gösteren notlar, ruhsatsız tabanca ile 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.



Şüphelilerin PKK’nın gizli şehir yapılanması olan KCK/TM’yi, İzmir ile Ege’de etkili hale getirmeye çalıştıkları, kurulan siyaset akademisi ile de PKK’ya sempatizan ve eleman kazandırmayı amaçladıkları iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevkedilen 34 şüpheliden 30’u tutuklandı.

Açılışı Demirtaş mı yaptı?



Operasyon, dikkatleri, Güneydoğu ve Doğu illerindeki bazı kentlerde bulunan, Ege Bölgesi’nde de aynı amaçla kurulan siyaset akademisine çevirdi. Çankaya Semti’ndeki bir işhanında, dershane görünümünde faaliyet gösteren akademinin açılışının, geçen ocak ayında, Ege Bölgesi Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı için kente gelen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından yapıldığı iddia edildi.

100’e yakın mezun



Periyotlar halinde PKK’ya yakın kişilerin eğitime alındığı, siyaset akademisinde, PKK’nın faaliyetlerinin detaylandırılarak anlatıldığı, Abdullah Öcalan’ın yolunda ilerlemek için yazılı bir metin üzerine yemin ettirildiği ileri sürüldü. Bugüne kadar burada eğitime tabi tutulan 100’e yakın kişinin mezun olduğu, bunların faaliyetlerinin de mercek altına alınıp takip edildiği bildirildi. (dha)



