İzmir'deki patlamaların nedeni ortaya çıktı; kimler, nasıl bir saldırı planladı?

İzmir'in Buca ilçesinde eylem hazırlığındaki 2 saldırgandan biri otomobildeki patlamada öldü, diğeri ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen polisler araştırma yaparken, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki çöp konteynerinde ikinci patlama meydana geldi. İki patlama ardından alarma geçen polis kuş uçurtmadığı bölgede sabaha kadar bomba araması yaptı. Kimlikleri saptanan saldırganların bağlantılarını çözmek için polis geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, iki saldırganın önce çok yoğun olmayan sokakta bombanın ilkini patlatmayı; patlamanın ardından ise polisin olay yerine gitmesiyle ikinciyi patlatmayı hedef aldıkları ortaya çıktı.

Buca Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak’taki bir otomobilde gece 02.00 sıralarında patlama olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Bir süre sonra patlamanın meydana geldiği araca 300 metre uzaklıkta bu kez çöp konteynerinde ikinci bir patlama oldu.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, asayiş, terörle mücadele, istihbarat ve bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk patlamanın gerçekleştiği otomobilde bir saldırganın cesedi bulundu, sürücü koltuğundaki yaralı saldırgan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta ve çevrede yapılan incelemede, saldırganlar araç içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken, bombanın ölen saldırganın kucağında patladığı saptandı. İzmir Emniyeti'nin olayın ardından yaptığı çalışmada saldırganların kimlikleri de saptandı. Ölü ele geçen M.S.A ile H.A.'nın akraba oldukları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edildi

Yapılan çalışmada M.S.A ve H.A.'nın İzmir'de oturduklar belirlendi. Kamyon şoförlüğü yapan M.S.A'nın Irak'a gidip geldiği, bomba yapımını orada öğrendiği akrabası olan ve araba alım satımıyla uğraşan yaralı saldırgan H.A. ile plastik bombayı yaparak, zaman ayarlı düzenekle patlamayı planladıkları kaydedildi.

Yaralı terörist bomba koyduklarını itiraf etti

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Güney'in haberine göre, yaralı saldırganın ifadelerinden patlayıcıları farklı noktalara koyduklarını belirleyen polis, her iki alanın yanı sıra bölgedeki güvenlik çemberini genişletti. Otoyol ve kent içi yol kenarları, çöp konteynerleri gibi patlayıcı konulması olası alanlarda ekiplerin yanı sıra patlayıcı aramaları için eğitilen köpeklerlerle de arama yapıldı.

Telsiz anonslarıyla çöp konteynerlerine yaklaşmamaları konusunda uyarılan ekipler, bölgedeki güzergahlar üzerinde önlem aldı. Buca Belediyesi temizlik işçilerinin de özellikle patlamaların olduğu mahalledeki çöp konteynerlerin polislerle birlikte boşaltılması konusunda uyarıldı.

Patlamada ölen ile yaralanan saldırganların PKK’lı olduklarını ileri süren polis kimliklerine ulaştı. Polis, saldırganların bağlantılarını ortaya çıkarmak için aile çevreleri de dahil olmak üzere araştırmayı sürdürüyor.