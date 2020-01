İzmir'deki 'paralel yapı' operasyonunda 10 tutuklama

İzmir'de, 'paralel yapı' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından önceki gün sabah saatlerinde adliyeye götürülen 26 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki ifade verme işlemi sabahın erken saatlerinde tamamlandı.



Şüpheli İfadelerinin tamamlanmasının ardından ara veren 3. Sulh Ceza Hakimi Alev Sönmez, zanlıları ve avukatlarını duruşma salonuna davet ederek kararı açıkladı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Kenan İba ile Melih G., İlker B, Kazım E, İbrahim Ç., Yusuf T., Servet K., Erhan C., Ali K. ve Ömer A. tutuklandı.



Zanlılardan H.T. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Bu arada önceki gün akşam mahkemeye sevk edilen zanlılardan bir holdingin çalışanı olduğu öğrenilen M.E. rahatsızlanınca polis nezaretinde hastaneye götürüldü.



Hastanede bir süre müşahede altında tutulan M.E. daha sonra duruşma salonuna getirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen "himmet" operasyonunda 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Operasyon kapsamında 15 şüpheli işlemlerinin ardından emniyetten salıverilirken, 26 kişi ile dosya üzerinden bir kişi adliyeye sevk edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sonradan gelerek teslim olan C.K. ile A.D, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer 26 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.



"Örgütün kasası" konumunda olduğu ileri sürülen Ö.K'den 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda elde edilen delilerin, devamı niteliğindeki bu operasyona da dayanak oluşturduğu belirtilmişti.



Yapılanmaya ait önemli bilgilerin yer aldığı 24 Temmuz tarihli operasyonda 15 yıllık arşivin ele geçirildiği iddia edilmiş, evinde yapılan aramada bazı dijital verilerine el konulan ve örgütün Ege Bölgesi sorumlusu olduğu iddia edilen Bekir B'nin ise bir süre önce yurt dışına kaçtığı ileri sürülmüştü.