İzmir'deki IŞİD operasyonunda 8 kişi tutuklandı

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, HDP il binalarına bombalı saldırıları düzenlenmesinde rol oynadığı iddia edilen şüphelilerde var.

Doğan Haber Ajası'da yer alan habere göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, IŞİD'e karşı İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP il binalarına bombalı saldırı düzenlediği öne sürülen ve aranmakta olan Savaş Yıldız'ı eğittiği iddia edilen 'Sarı' lakaplı M.B.'nin de bulunduğu 8 kişi 'terör örgütü üyesi olmak, örgüt adına faaliyet yürütmek, örgüte eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanırken 7 kişi de serbest bırakıldı.