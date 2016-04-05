T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'deki IŞİD operasyonunda 8 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınanlardan 8'i tutuklanırken, 7'si ise serbest bırakıldı

05 Nisan 2016 13:09

İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, HDP il binalarına bombalı saldırıları düzenlenmesinde rol oynadığı iddia edilen şüphelilerde var.

Doğan Haber Ajası'da yer alan habere göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin,  IŞİD'e karşı İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP il binalarına bombalı saldırı düzenlediği öne sürülen ve aranmakta olan Savaş Yıldız'ı eğittiği iddia edilen 'Sarı' lakaplı M.B.'nin de bulunduğu 8 kişi 'terör örgütü üyesi olmak, örgüt adına faaliyet yürütmek, örgüte eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanırken 7 kişi de serbest bırakıldı.

ETİKETLER

ışidizmiristanbuloperasyonhdpbombalı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24