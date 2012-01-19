T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'deki ihaleye fesat iddianamesi kabul edildi İZMİR (A.A)

19 Ocak 2012 12:30

-İzmir'deki ihaleye fesat iddianamesi kabul edildi İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından hazırlanan iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, ''ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak''la suçlanıyor. Bu arada söz konusu iddianameye ait fotokopilerin sanık avukatlarına pazartesi günü verileceği duyuruldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24