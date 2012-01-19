-İzmir'deki ihaleye fesat iddianamesi kabul edildi İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından hazırlanan iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, ''ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak''la suçlanıyor. Bu arada söz konusu iddianameye ait fotokopilerin sanık avukatlarına pazartesi günü verileceği duyuruldu.