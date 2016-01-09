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İzmir'deki HDP eyleminde 29 kişi gözaltına alındı

Paris'te ve Silopi'de öldürülen kadınlar için eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

09 Ocak 2016 18:26

İzmir Alsancak'ta, 3 yıl önce Paris'te öldürülen 3 kadın ve Silopi'de öldürülen 3 kadın için eylem yapmak isteyen, aralarında HDP İzmir İl Eş Başkanı Dilek Aykan'ın da bulunduğu 25’i kadın 29 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlar, Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan, ve Leyla Söylemez, ile Silopi'de öldürülen üç kadın için basın açıklaması yapmak istedi.

Polis basın açıklamasını yapmak isteyen kadın koordinasyonu üyelerine, müdahale edildi. Çevik kuvvet ve sivil polis ekiplerinin müdahalesinde, aralarında HDP İzmir İl Eş Başkanı Dilek Aykan'ın da bulunduğu 25'i kadın 4'ü erkek toplam 29 kişi toplam gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, olaylardan sonra yaşananlara tepki gösteren CHP Gençlik Kolları üyesi iki kişinin de bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden sonra Güvenlik şube Müdürlüğü'ne götürülen kişilerin, ifadelerinin alınmasından sonra savcının talimatına göre işlem yapılacağı açıklandı.

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