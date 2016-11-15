İzmir'deki grevde anlaşma sağlandı

İzmir’de bir haftadır devam eden ve kent trafiğini çökerten İZBAN greviyle ilgili Ankara'da devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yarından itibaren trenlerin çalışacağını duyurdu.

Kocaoğlu’nun çağrısına olumlu yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD, Demiryol-İş üst düzey yöneticileri ve İZBAN yönetimi Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü’nde saat 14.00’da toplu sözleşmedeki anlaşmazlıkları çözmek ve grevi sonlandırmak amacıyla bir araya gelmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önerisiyle tüm taraflar aynı masada çözüm yolu aradı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı veya görevlendirdiği üst düzey yetkili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk-İş ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, İZBAN yönetimi ve Demiryol-İş Sendikasi İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz grevi sona erdirecek uzlaşma için görüştü. Toplantı TCDD Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Görüşmeler neticesinde anlaşmanın sağlandığı ve grevin sona erdirileceği öğrenildi.