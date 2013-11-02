İzmir'deki 'Gezi' davasında 7 tahliye

İzmir'de, Gezi Parkı direnişine destek eylemleri sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında sendika temsilcisinin de bulunduğu 7 tutuklu ilk duruşmada tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahla katılarak ihtara rağmen dağılmama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek' iddialarıyla 17'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Seyithan K., Ercan Ü., Süleyman G. Y, Mehmet P., Görkem Ü., Pınar T. ve Gizem T. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme salonu ve dışında geniş güvenlik önlemleri alınan ve 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Sanıklara, eylemlere herhangi bir örgütün çağrısı üzerine değil, sivil toplum kuruluşlarının da yaptığı çağrılar üzerine kendi iradeleriyle katıldıklarını, demokratik haklarını kullandıklarını ve bu eylemlerin geniş halk kitlelerinin katıldığı eylemler olduğunu savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tutuklu sanıkların tahliyelerine, tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrolün kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Geçen Mayıs ayında İstanbul Taksim'de Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri iddiasıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Haziran ve Temmuz ayında yapılan iki ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si tutuklanmıştı