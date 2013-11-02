T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'deki 'Gezi' davasında 7 tahliye

İzmir'de, Gezi Parkı direnişine destek eylemlerine katılan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tahliye edildi

02 Kasım 2013 01:22

 

İzmir'de, Gezi Parkı direnişine destek eylemleri sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında sendika temsilcisinin de bulunduğu 7 tutuklu ilk duruşmada tahliye edildi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahla katılarak ihtara rağmen dağılmama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek' iddialarıyla 17'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Seyithan K., Ercan Ü., Süleyman G. Y, Mehmet P., Görkem Ü., Pınar T. ve Gizem T. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme salonu ve dışında geniş güvenlik önlemleri alınan ve 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Sanıklara, eylemlere herhangi bir örgütün çağrısı üzerine değil, sivil toplum kuruluşlarının da yaptığı çağrılar üzerine kendi iradeleriyle katıldıklarını, demokratik haklarını kullandıklarını ve bu eylemlerin geniş halk kitlelerinin katıldığı eylemler olduğunu savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tutuklu sanıkların tahliyelerine, tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrolün kaldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
Geçen Mayıs ayında İstanbul Taksim'de Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri iddiasıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Haziran ve Temmuz ayında yapılan iki ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si tutuklanmıştı

 

ETİKETLER

izmirgezidirenişeylemprotestodavaduruşmamahkemekarartahliyetutuklu

İlgili Haberler

İzmir'de Gezi Parkı operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24