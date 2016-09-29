İzmir'deki Gezi davasında 115 kişiye beraat

2013 Haziran ayında İzmir’de gerçekleşen Gezi Parkı Protestoları sırasında SGK İl Müdürlüğü önünde toplanarak AKP İl Başkanlığı’na doğru yürümek isteyen 115 kişi hakkında olaydan 2 yıl sonra açılan davada karar verildi. İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi haklarında 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenen kişiler hakkında beraat kararı verdi.

Sendika.org’da yer alan habere göre, savcının “polise ve AKP binasına taş attılar” iddiasında bulunduğu ve ceza istediği davanın İzmir 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında, sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da izleyici olarak katılım sağladı. Suçlamaları kabul etmeyen eylemciler, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkların suç işlediklerine dair bir delil olmadığını belirterek 115 kişinin beraatına karar verdi.