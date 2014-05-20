İzmir’deki çocuk bu sefer gözaltında

İzmir’deki Soma maden faciası protestoları sırasında polisin gözaltına alınmak istediği 13 yaşındaki A.K., ifadesi alınmak üzere İzmir Adliyesi'ne getirildi.

Anne ve babası da A.K. ile birlikte adliyeye gelirken, çocuk suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Uğur Hadimli, öğleden sonra İzmir Barosu'nun tayin ettiği avukat eşliğinde A.K.'nin ifadesini alacak.

Bahri Karataş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto için geçen cuma günü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterileri sırasında, Çevik Kuvvet polisinin küçük bir çocuğu yakasından tutup çekerek gözaltına almak istemesi, diğer polislerin buna engel olması basına yansıdı.A.K.'nın korkudan altını ıslattığı da haberlerde yer aldı.

İzmir Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, habere konu olan çocuğun 13 yaşındaki A.K. olduğunu ve zarar görmemesi için, marjinal grupların bulunduğu alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu. A.K.'nin 3 gündür evine gitmediği, buna rağmen ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı, eylemcilerle birlikte hareket ettiği vurgulanarak, bununla ilgili çeşitli fotoğraf ve görüntüler de basına servis edildi. Çocuğun korktuğuna dair bir emarenin bulunmadığı, şortundaki ıslaklığın ise göstericilere müdahale sırasında TOMA'dan sıkılan su nedeniyle olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, aktif olarak eylemlerde yer aldığı öne sürülen A.K.'nin ve diğer küçük çocukların, suça sürüklenen çocuklardan olup olmadığının tespiti amacıyla, eylem sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince takiple, gece sokakta yalnız dolaşırken kimliğinin tespiti amacıyla muhafaza altına alındığı belirtildi. A.K.'nin, emniyet kayıtlarında bir kez yağma suçundan mağdur, bir kez de kayıp çocuk olarak işlem gördüğünün anlaşıldığı dile getirildi.

Bugün adliyeye getirildi

Nöbetçi çocuk savcısının, A.K.'nin 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren, 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten, suça sürüklenen çocuk sıfatı ile işlem yapılması, olaya ilişkin video ve fotoğraf kayıtları ile birlikte mesai saatleri içerisinde adliyeye mevcutlu getirilmek üzere ailesine teslim edilmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından A.K. bugün, Konak Çocuk Bürosu ekipleri tarafından, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten ifadesi alınması için İzmir Adliyesi'ne getirildi. A.K.'nin yanında anne ve babası da adliyeye geldi.

Çocuk Savcısı Uğur Hadimli, A.K.'nin konusunun çok hassas olduğunu, ifadesinin öğleden sonra alınacağını belirtti. A.K. hakkında 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

Kalabalığı görüp gittim

13 yaşındaki A.K. çocuk suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Uğur Hadimli tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.K.'nin, eylemlerin yapıldığı bölgede bulunduğunu, kalabalığı görüp oraya gittiğini, ancak taş atmadığını, bir suça karışmadığını söylediği öğrenildi.

A.K., savcının serbest bırakmasının ardından, adliyede bir süre psikolog ile görüştürüldü.

A.K.'nin babası H.K. de eşiyle ayrı yaşadıkları için, birbirlerinin yanında kaldığını düşünerek oğulları için kayıp başvurusunda bulunmadıklarını söyledi. Oğullarının terörist gibi gösterildiğini öne sürerek bu duruma tepki gösterdi.