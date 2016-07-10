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İzmir'deki 'askeri casusluk' davasında muvazzaf binbaşı dahil 7 kişi tutuklandı

Tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmalarına karar verilen R.A ve Z.D hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi

10 Temmuz 2016 02:04

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, fişleme yapıp sahte delil üretilmesi suçuna karıştıkları iddiasıyla, mahkemeye sevk edilen muvazzaf binbaşının H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Zanlıların, askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, eskort kadınlar tarafından yapıldığı öne sürülen fişleme ve belge sızdırma suçlarını, kendilerinin işlediği iddiasıyla askeri inzibatlarca İstanbul'dan getirilen Binbaşı H.Ö. ile gözaltındaki Y.Ş, H.T, F.D, M.K.C, H.K, Ş.Y, R.A. ve emekli astsubay Z.D, savcılık işlemlerinin ardından "tutuklanmaları" talebiyle sevk edildikleri İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

3. Sulh Ceza Hakimi Dilek Çeliktaş, ifadelerin tamamlanmasının ardından, Binbaşı H.Ö ile M.K.C, H.K, Y.Ş, H.T, Ş.Y ve F.D'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmalarına karar verilen R.A ve Z.D hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

 

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