-İZMİR'DEKİ ARAMA SÜRÜYOR İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı mali büro ekiplerinin, İzmir Büyükşehir belediyesinde dün sabah başlattığı arama, halen devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri, birimlerde arama başlattı. Çeşitli belgelere el koyan ve bilgisayarlarda kopyalama yapan ekipler, çalışmalarını halen tamamlamadı. Ekiplerin, Genel Sekreter Pervin Şenel Genç'in odasında arama yaptığı ve bilgisayarını kopyaladığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir, Karabağlar ve Aydın'ın Kuşadası belediyesine dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda, polis bazı birimlerde arama yapmış, Kuşadası'nda gözaltına alınan 4 kişi İzmir'e gönderilmiş, İzmir'deki belediye görevlileriyle gözaltına alınan kişi sayısı 40 olmuştu.