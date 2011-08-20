T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de İrlandalı 2 kadının öldürülmesi İZMİR (A.A)

20 Ağustos 2011 01:00

-İzmir'de İrlandalı 2 kadının öldürülmesi İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - İzmir'de İrlandalı 2 kadının öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki R.Ç, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, olayın faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren R.Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifadesi alınan R.Ç, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan R.Ç'nin arabasını aldığı babası E.Ç. ile Kuşadası'ndan İzmir'e geldiği taksinin sürücüsü M.K. da savcıya ifade verdi. E.Ç. ile M.K. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  -Olay- Kuşadası'nda 15 yaşındaki İrlandalı S.G'nin, polise başvurarak, annesi Elizabeth Gruhan (54) ve soyadı henüz belirlenemeyen Kathy isimli arkadaşından haber alamadığını bildirmesi üzerine polis, genç kızın sevgilisi olduğu öğrenilen R.Ç'nin (17) ifadesini almıştı. Çelişkili ifadeler veren R.Ç, daha sonra iki kadını gezme bahanesiyle İzmir'e götürüp bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş, Buca yakınındaki ormanlık alanda 2 kadının cesedi bulunmuştu. Zanlının, kadınları, kız arkadaşı ile evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. R.Ç'nin babası E.Ç. ve taksi şoförü M.K. da gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24