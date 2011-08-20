-İzmir'de İrlandalı 2 kadının öldürülmesi İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - İzmir'de İrlandalı 2 kadının öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki R.Ç, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, olayın faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren R.Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifadesi alınan R.Ç, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan R.Ç'nin arabasını aldığı babası E.Ç. ile Kuşadası'ndan İzmir'e geldiği taksinin sürücüsü M.K. da savcıya ifade verdi. E.Ç. ile M.K. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. -Olay- Kuşadası'nda 15 yaşındaki İrlandalı S.G'nin, polise başvurarak, annesi Elizabeth Gruhan (54) ve soyadı henüz belirlenemeyen Kathy isimli arkadaşından haber alamadığını bildirmesi üzerine polis, genç kızın sevgilisi olduğu öğrenilen R.Ç'nin (17) ifadesini almıştı. Çelişkili ifadeler veren R.Ç, daha sonra iki kadını gezme bahanesiyle İzmir'e götürüp bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş, Buca yakınındaki ormanlık alanda 2 kadının cesedi bulunmuştu. Zanlının, kadınları, kız arkadaşı ile evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtilmişti. R.Ç'nin babası E.Ç. ve taksi şoförü M.K. da gözaltına alınmıştı.