İzmir'de zorla eve kapattıkları genç kadına iki gün boyunca tecavüz eden kişiler tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, genç kadını bir eve kapatıp 2 gün boyunca tecavüz ettiği iddia edilen kişiler polis ekiplerince yakalandı. Poliste sabıka kaydı bulunan Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. çıkarıldıkları mahkeceme tutuklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, geçtiğimiz Cuma günü Çiğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen vatandaşlar, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi.

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan 21 yaşındaki A.A. isimli genç kızı buldu.

Hastaneye kaldırılan A.A., polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafında zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

Şikayet üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amiriliği ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz olduğu öğrenilen Tuncay S. (30) ve kamyon şoförü Abdullah K. (54) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin iddiaya göre genç kadını zorla eve götürerek para ile ilişkiye girmek istedikleri ancak kadının karşı çıkması üzerine şüphelilerin A.A.'ya tecavüz ettikleri iddia edildi.