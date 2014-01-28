'Yargı kararını uygulayalım' diyen polis açığa alındı

İzmir'de Liman İşletmeleri’ne yönelik yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü, operasyonun durdurulması için Vali Mustafa Toprak ile o dönemdeki Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın kendisiyle yaptığı telefon konuşmalarını kaydedip savcılığa verdiği gerekçesiyle açığa alındı.

DHA’dan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Köprülü tarafından savcılığa iletilen tapelerde, o zaman İzmir Emniyet Müdürü olan Ali Bilkay’ın, operasyonu yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü’yü telefonla arayıp Liman İşletmeleri’ne yönelik yapılacak operasyon ve gözaltılar için "O konuyla ilgili birşey sorarsa savcı, çalışıyoruz diyeceksiniz. Ama herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz" dediği öne sürülmüştü.

İzmir'de gerçekleştirilen operasyon sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Müsteşarı Kenan İpek hakkında adli soruşturmayı engellemek suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Telefon konuşmaları yayınlandı

17 Aralık soruşturmalarının ardından Emniyet teşkilatı içinde başlatılan görevden alma furyası sırasında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürü Emin Göktaş görevden alınıp, yerine Sosyal Hizmetler Şube Müdür Yardımcısı Bora Köprülü getirildi.

Liman İşletmelerine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında, Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik’in talimatıyla geçen 6 Ocak’ta gözaltılar için Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat geldi. Ancak bu aşamada, operasyonun yapılmaması için bazı yetkililerin devreye girdiği basına yansıdı, internette bu yönde telefon konuşmaları yayınlandı.

'Operasyon yapmıyoruz'

Bu telefon tapeleri arasında o zaman İzmir Emniyet Müdürü olan Ali Bilkay’ın, operasyonu yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bora Köprülü’yü telefonla arayıp Liman İşletmeleri’ne yönelik yapılacak operasyon ve gözaltılar için "O konuyla ilgili birşey sorarsa savcı, çalışıyoruz diyeceksiniz. Ama herhangi bir operasyon yapmıyorsunuz" dediği öne sürülmüştü.

Yeni yayınlanan tape kayıtlarında Bora Köprülü’nün, "Efendim savcı bu işi takip ediyor, bu iş adli bir iştir" uyarısına Bilkay’ın, "Tamam çalışıyoruz, gereğini yapmıyoruz tamam mı? Çalışıyoruz ama operasyona adam çıkartmıyoruz. Adam göndermiyoruz tamam mı?" dediği, aynı telefon konuşmasında arkadan sesi gelen İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın da, "Kesinlikle" dediği, Bilkay’ın da bunun altını çizip, "Vali beyin talimatı kesinlikle diyoruz" dediği belirtilmişti.

Tartışma yarattı

Vali Toprak’ın "Şimdi şöyle bu iş artık ülke meselesi haline geldi. İstanbul ’da da aynı şeyler oldu. Diyeceksiniz ki efendim talimatınız ulaştı, üzerinde çalışıyoruz diyeceksiniz savcıya. Savcı, kendisi takip yaparsa yapsın, kapımız açık gelir çayını içer ve gider kardeşim. Talimatı vereceksin tüm personeline ’talimat ulaştı, üzerinde çalışıyoruz’ diyecek. Tüm iller var, savcı kalkıp tüm illere mi gidecek? Ankara ’nın çok net tavrı bu anlatabildim mi? Ya şimdi kardeşim Ankara Ankara hee. Bu ifade ettiğim gibi söylüyorlar, anlatabildim mi?" sözleri operasyona müdahale olarak algılanmış ve tartışma yaratmıştı.

Bu görüşmeleri cep telefonuna kaydettiği belirtilen Boru Köprülü’nün bu uyarılara rağmen Savcı’nın talimatı gereği 7 Ocak’ta Türkiye ’nin gündemine oturan İzmir Liman İşletmeleri’ne yönelik yolsuzluk operasyonunu gerçekleştirmişti. Daha geçen 17 Aralık’ta göreve başlayan Bora Köprülü, gerçekleştirdiği ilk operasyondan 22 gün sonra Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden açığa alındı. İdari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şu ana kadar İzmir’de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından buyana aralarında emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de bulunduğu 250’ye yakın polisin görev yerleri değiştirildi.

Yine bu operasyon sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş, Başsavcı Vekili Ali Haydar başka görevlere atanmış, ancak iki savcı da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Müsteşarı Kenan İpek hakkında adli soruşturmayı engellemek suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.