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Yaşam

İzmir'de yol çöktü

İzmir'in Hatay semtindeki İnönü Caddesi'ndeki asfalt yolda yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde göçük oluştu.

13 Nisan 2009 03:00

İzmir'in Hatay semti İnönü Caddesi'ndeki asfalt yolda yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde göçük oluştu.

İnönü Caddesi'nin Nokta Durağı mevkisindeki asfalt yolda göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğindeki göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, göçüğün olduğu bölgeyi ve çevresini boşalttı. Göçüğün olduğu çukur, toprak ve betonla dolduruldu.

Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersu Hızır, göçüğün olduğu yerde yolun altında yaklaşık 50 yıllık su kuyusu çukuru bulunduğunu ve bu nedenle göçük olduğunu söyledi.

İnönü Caddesi'ndeki asfalt yolun altında bazı yerlerde çok sayıda su kuyusu bulunduğunu ifade eden Hızır, "Göçüğün metro tüneliyle ilgisi yok. Bu caddede yıllar önce açılmış kuyular var. Bunların tam yerlerini bilmiyoruz. Bu nedenle göçük olmuş" dedi.

Yetkililer, çalışmalar tamamlandıktan sonra yolun tekrar ulaşıma açılacağını bildirdi. (AA)

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