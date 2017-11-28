İzmir'de yılbaşında suya yüzde 10 zam kararı 

Utku BOLULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden oluşan İZSU Genel Kurulu\'nda İZSU\'nun 2018 yılı mali yılı bütçesi 2 milyar 276 milyon 209 bin TL olarak onaylandı. Bütçeye göre İzmir\'de su tarifesi 1 Ocak 2018\'den itibaren yüzde 10 zamlanacak.

İZSU Genel Kurulu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun başkanlığında toplandı. Genel kurulda İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. Bütçe, Ak Parti\'nin ret oylarına karşı oy çokluğuyla onaylandı. Bütçe kapsamında 1 Ocak 2018\'den itibaren su tarifesine yüzde 10 zam uygulanması kararı kabul edildi. Buna göre, konutlarda 0-20 metreküp arası 4 TL 16 kuruş olan suyun metreküpü 4 TL 58 kuruşa, 21 metreküp ve üzeri harcamada 9 TL 28 kuruş olan suyun metreküpü 10 TL 21 kuruş olacak. Konut dışı tüketim 9 TL 57 kuruştan 10 TL 53 kuruşa yükselecek.

AK PARTİ\'DEN TEPKİ

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, bütçeyle ilgili yaptığı değerlendirme konuşmasında İZSU\'ya eleştiriler yöneltti. Doğan, 1994 ve 2017 yıllarında çekilmiş tanker önünde bidonla su bekleyenleri gösteren iki fotoğraf göstererek 24 yıldır İZSU açısından hiçbir şeyin değişmediğini, su ve kanal işlerinin geriye gittiğini söyledi. Su tarifelerine 1 Ocak\'ta yapılacak zammı da eleştiren Bilal Doğan, \"Ne hizmet ürettiniz de zam yapıyorsunuz? Su ve kanal altyapısı tamamlandı mı? Yarım kalan projeler bitti mi? Neden bu zam? Ocak 2017-Temmuz 2017\'de iki zam yapılmıştı. Bu üçüncü zam olacak. Toplamda zam oranı yüzde 25\'i bulacak. İstanbul\'da İSKİ enflasyon oranında yıl içinde her ay artışlarla yüzde 10\'a varan zam yapmış. Şimdi ise yüzde 5 indirim yapıyor. Balıkesir ve Bursa\'da da indirim var. Ankara, Manisa, Eskişehir ve pek çok kent de zam yok\" dedi.

Su kaçaklarının önlenmediğini, Bornova\'daki kaynak suyu fabrikasının verimli çalışmadığını, suyu satacak yeterli bayi bulunamadığını belirten Doğan, \"Yüzülecek Körfez Projesi\'yle ilgili bütçede ödenek az. Vaz mı geçildi? İZSU bütçesi yetersizdir. Ak Parti Grubu olarak olumsuz oy kullanacağız\" diye konuştu.

Ak Parti Meclis üyesi İmet Tunç ise konuşmasında, bütçedeki özel güvenlik ödeneğiyle ilgili toplantıyı geren bir konuşma yaptı. Toplam 90 milyon 200 bin TL\'lik ödeneğin ilçe belediye bütçelerinden yüksek olduğunu belirten Tunç, bu ihaleyle ilgili İZSU karşısındaki kahvehanelerde dedikodular olduğunu söyledi.

BAŞKAN\'DAN SERT YANIT

Başkan Kocaoğlu ise eleştirilere sert yanıt verdi. Kocaoğlu, \"Büyük lokma yutacaksın büyük laf etmeyeceksin. İZSU\'da güvenlik elemanlarıyla ilgili konuşuyorsun. Bu Meclis\'e yakışıyor mu ? Duyduğun bir şey varsa gelir söylersin, araştırırız. Söylediğin laf nereye gitti? Kardeşim bu kurumu kirletemezsin. Bu kurum tescilli namusludur\" dedi.

CHP\'Lİ ÇAKAR: İZMİR ZAMLI TARİFESİ İSTANBUL\'UN İNDİRİMLİ TARİFESİNDE DÜŞÜK

CHP\'li Belediye Meclis üyesi Yusuf Kenan Çakar, zam eleştirileri konusunda yaptığı konuşmada 4 kişilik ailenin aylık yaklaşık su gideri olduğunu söylediği 20 metreküp su kullanımı üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir\'in su tarifelerini karşılaştırdı. Çakar, \"İzmir\'de şu ana kadar 20 metreküp su bedeli 83 TL 20 kuruş, İstanbul\'da 113 TL. Ankara\'da 123 TL 60 kuruştur. İstanbul\'da Cumhurbaşkanı\'nın belediye başkanının istifasını almasından sonra yeni belediye başkanı yüzde 5 indirim istedi. İzmir\'de yüzde 10 zamla yılbaşından itibaren 20 metreküp suya 91 TL 60 kuruş ödenecek. İstanbul\'da yüzde 5 indirimli tarifede ise 20 metreküp su için 107 TL 70 kuruş ödenecek. Yani İzmi\'den 16 TL fazla fatura çıkacak. Zam yapılmayacağı açıklanan Ankara\'da 123 TL 60 kuruş ödenecek. İzmir\'den 32 TL fazla. Eleştirmek için söylemiyorum. İzmir\'i İstanbul ve Ankara ile kıyaslamak gerekir. İzmir Konya, Manisa, Kayseri ile kıyaslanmaz\"dedi.

\"YASAYA GÖRE MALİYET HESAPLANIP TARİFE BELİRLENİYOR\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU\'nun su tarifesinden başka geliri olmadığını, kanunlara göre maliyetleri hesapladıktan sonra yüzde 10 karla su metreküp tarifelerinin belirlendiğini belirterek, atık su bedellerinin yapılan arıtma tesisleri nedeniyle yüksek olduğunu söyledi. Kocaoğlu, \"İstanbul\'un su tarifelerine enflasyon oranında her ay yaptığı zammın toplamı yüzde 13-14\'e varır. Şimdi yüzde 5 geri çekiyor. Su fiyatı yasanın emrettiği şekilde belirlenir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yüzde 25 indirim yapıyor. Ya daha önceki fiyat yanlış, ya bugün yanlış yapılıyor. Hangisi doğru?\" dedi.

\"İKİ PROJE ÇAKIŞTI İŞİ ASKIYA ALDIK\"

Yüzülebilir Körfez Projesi\'ne ayrılan bütçenin düşüklüğünün nedeni ve vazgeçilip geçilmediği yönündeki soruları yanıtlayan Kocaoğlu, Büyük Körfez Projesi\'ni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın İzmir Körfez Geçişi Projesi\'yle çakışması nedeniyle askıya aldıklarını açıkladı. ÇED onayı sonrası yapılacak hizmetlerle ilgili proje ihalesi süreci hazırlıklarını başlattıklarını belirten Kocaoğlu, \"Yalnız bizim projemiz Körfez Tüp Geçit projesi (İzmir Körfez Geçişi) ile çakıştı. ÇED raporunu aynı müşavirlik firması hazırladı. Görüldü ki İzmir Büyükşehir Belediyesi 1,5 milyar TL para harcayarak 13,5 km uzunluğunda, 22 metre genişlikte ve 8 metre derinlikte sirkülasyon kanalı açtığında körfez suyu sirkülasyonu yüzde 40 artacak. Ancak, ÇED raporuna göre tüp geçit yapılırsa sirkülasyondaki iyileme oranı yüzde 10\'a düşüyor. Tüp Geçit ÇED\'inde tekrar bir çalışma yapılıyor. Sirkülasyonu yeniden yüzde 40\'a çıkarmak için 17 milyon metreküplük deniz dibinde tarama yapılması gerektiği ortaya konuyor. Biz işimizi askıya aldık. Boşa kürek sallayacak halimiz yok. İyileştirmeye devam edeceğiz. Toplam 2 buçuk-3 milyon metreküp çamur çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Ne zaman tüp geçit ihaleye çıkar, iyileştirme için 17 milyon metreküplük tarama da ihaleye çıkarsa o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi 13,5 km\'lik sirkülasyon kanalının ihalesine çıkacaktır. Öbür türlü boşa kürek sallanmaz\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İSZU 2018 yılı bütçesi Ak Parti Grubu\'nun ret oylarına karşın oy çokluğuyla onaylandı.



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