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İzmir'de 'yeryüzü sofrası' kuruldu

İftara CHP'li vekiller de katıldı

03 Haziran 2017 01:39

İzmir’de Macera Kulübü tarafından düzenlenen 'yeryüzü sofrası' iftar etkinliğine, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ile Atilla Sertel ile birlikte 500 kişi katıldı.

Macera Kulübü'nün Kordon'daki çimler üzerinde düzenlediği 'Yeryüzü Sofrası' iftar etkinliğine CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Tacettin Bayır ile birlikte yaklaşık 500 kişi katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte kulüp üyeleri, vatandaşlara keşkek ve su ikram etti. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar, yanlarında getirdikleri yemeklerle iftar yapıp, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekti. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da etkinlikte kazanın başına geçerek tabaklara keşkek koydu.

Macera Kulübü Başkanı Toprak Özmen, "Her yıl ramazan ayında 3 defa yaptığımız etkinliğin şu an ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl keşkek ve su bizim ikramımız. Bu etkinliğe oruç olan olmayan; her inançtan, her kültürden insanlar davetli. İzmir'in kültüründe ne var? Paylaşım var, hoşgörü var, anlayış var, insanları etnik olarak ayırmak yok, insanları dinsel olarak ayırmak yok. Bu hoşgörü sofrasında; inanan, inanmayan, her dinden, her inançtan, her kültürden insanlara yer var. Biz insanlara gelin ekmeğimizi suyumuzu paylaşalım diyoruz, zengin bir Halil İbrahim sofrası kuralım diyoruz" dedi.

Tacettin Bayır

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