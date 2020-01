İzmir'de 'Yerel Üretim Şöleni' yapıldı

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gündoğdu Meydanı\'nda, üreticilerle kentte yaşayanların buluştuğu \'Yerel Üretim Şöleni\' düzenlendi. Şölen açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye\'de tarımın 10 yılda yüzde 2.1, İzmir\'de ise yüzde 5 büyüdüğünü söyledi. Kırsal kesimi, üretici kooperatiflerini desteklerini, yakında ürünleri pazarlayacak ve ihraç edecek sistem kuracakalarını belirten Kocaoğlu, \"Sırbistan\'dan et almayacağız. Bizim köylümüz, çiftçimiz, hayvacımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Kim ne derse desin ülkenin geleceği tarımdadır, havyancılıktadır\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım kesimine verdiği desteklerin başarılı sonuçlarını Gündoğdu Meydanı\'ndaki \'Yerel Üretim Şöleni\' ile kutladı. Kültürpark Basmane Kapısı\'ndan başlayan kortej yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, üretici kooperatifleri, çiftçiler, köylüler katıldı. Kortejin Gündoğdu Meydanı\'ndaki şölen alanına ulaşmasıyla köylü-kentli buluşması gerçekleşti.

Yerel Üretim Şöleni açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ürkiye\'deki tarım, et ihlatı, kooperatifer konusunda açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi\'nin kırsal kesime verdiği desteğe dikkat çeken, \'Okul sütü\' ve ardından \'Süt Kuzusu Projesi\'nin Türkiye\'nın dışına taşarak dünyaya örnek olduğunu belirten Kocaoğlu, şöyle konuştu:

\"Tarım, havyancılığın, köylünün yıllardır yok sayıldığı bir ülkede biz İzmir\'de köylü, çiftçi, hayvancımızla birlikte tarımı, kırsalı yeniden filizlendirdik. Üreticinin, köylünün lokmasını büyütmeye çalıştık. Üretimi arttıran, iyi tarım uygulamalarını destekledik. Üretici kooperatiflerin cirosu da serveti de 10 senede en az 10 kat büyüdü. Kooperatifler yatırım yaptılar. Ödemiş Bademli Fidan, Tire Süt, Bayındır Çiçek, Urla Bademler Çiçek, Kiraz İğdeli ve Çevre köyleri kalkınma kooperatifleri üyeleri ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu işi başaramazdık. Zor koşullarda mücadele ediyorlardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Sadece parayla değil, mal satın alarak değil, toprak ve yaprak tahlilleri yapımından, eğitimine kadar birlikte çaba gösterildi. Bugün Ödemiş Bademli Fidan Kooperatifi yurdışına üretim yapıyor. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi dünya tarım devi Hollanda ile ortak proje yürütüyor.\"

Türkiye\'de tarımın 10 yılda yüzde 2.1, İzmir\'de ise yüzde 5 büyüdüğünü belirten Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Tam iki katı büyüdü. Türkiye\'de süt yüzde 100, İzmir\'de yüzde 150, Tire\'de ise yüzde 440 büyüdü. Kooperatifleri karalamak isteyenler bilsinler ki, kooperatifler hem üretiyor, hem de pazarlıyor. Kooperatifler bizim kaldıracımızdır. Biz onları desteklemeye, ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, ülkenin geleceği tarımda, hayvancılıktadır. Konya kadar olan Hollanda\'nın, tarımdaki ihracatı Türkiye Cumhuriyeti\'nin toplam ihracatına çok yakındır. Türkiye\'nin ki ise onun onda biri kadardır. Üretemiyoruz, elimizden tutulmuyor. \'Köylü milletin efendisidir\' lafı Ulu Önder\'imizin sözlerinde kaldı. Biz gerçekten köylüyü bu milletin efendisi yapacağız. İyi tarım uygulamalarıyla birlik olursanız üretirsiniz. Bunu pazarlamamız gerekmedir. Pazarlama için paketleme gerekmetedir. Ambalajlama gerekiyor. Zeytinyağı koopetifi için zeytinyağı sıkım tesisi kuruyoruz.\"

\"SIRBİSTAN\'DAN ET ALMAYACAĞIZ\"

İthal etle ilgili de açıklamalar yapan Başkan Kocaoğlu, İzmir\'i Türkiye\'de örnek kılacaklarını, öümüzdeki günlerde kooperatiflerin, yerel yönetimlerin çatının altında olacağı bir üst oluşuma gideceklerini anlattı. Kocaoğlu, şöyle devam etti:

\"Belediyeler ve kooperatifler hisse alacak. Buradan pazarlama faaliyetlerini, ihracatı yürüteceğiz. Sırbistan\'dan et almayacağız. Bizim köylümüzün çiftçimizin, hayvancımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Ülke hiçbir zaman tarımda bu noktaya düşmemişti. Biz çalışacak, üretecek, pazarlayacağız. Kalitemize dikkat edeceğiz. Sağlıklı ürünler üreteceğiz. Göğsümüzü gere gere insanımıza ve yakın coğrafyamıza bunları pazarlayacağız. Durmak yok, çalışacağız. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Köylü, çiftçi, esnaf emekçi bu ülkenin gerçek sahipleridir. Ülke sevgisi, insana şevkat, sabır, yardımlaşma hepsi bizim insanımızdadır.\"

İzmir\'in kendi gücü ile kalkınabilecek ve bunu bugün gerçekleştiren Türkiye\'de tek, dünyada sayılı şehirlerden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Bize sadece bize yeteriz. 4-5 yıl önce Gündoğdu Meydanı\'na gelen veya salonlarda konuşan siyasetçiler, İzmir\'e \'Köy\' diyorlardı. \'İzmir köy\' diyorlardı.\' İzmir sümükleri akan yüzü kir pas içinde çocuk\' diyorlardı. Bugün ise \'İzmir bir tane. İzmir şöyle, İzmir böyle\' diyorlar. O zaman neredeydiniz? Bu kalkınmada, bu büyümede bir kuruş hakkınız, desteğiniz var mı? Gelmiş geçmiş siyasetçilerin köylüyü efendilikten çıkarttığı yerde, İzmir\'de tekrar \'Köylü milletin efendisidir\'i gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu İzmir\'deki üreticiye, ne mutlu market market gezip illa kooperatif ürünü alacağım diyen İzmirli tüketiciye. Gazabımız mübarek olsun. Bu yolda yürüyecek, büyüyeceğiz. İzmirlilerin lokmasını büylüteceğiz\" dedi.

ÜRETİCİLER İZMİRLİLER İLE BULUŞTU

Açılış ardından, üreticiler ürünlerini stantlarda İzmirliler\'in beğenisine sundu. Üzümden incire, sütten çiçeklere kadar pek çok ürün hem hediye verildi, hem de satıldı. Halk oyunu gösterilerinın yanı sıra yoğurt yeme yarışı gibi eğlenceler düzenlendi. Meydana getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara çocuklar büyük ilgi gösterdi.

\"SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNİ İLK UYGULAYAN BELEDİYE\"

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hayvancılık yapanların kalkınmasına destek oldu. Süt dağıtılan çocukların da yüzü güldü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı.

