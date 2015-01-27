İzmir'de 'yasa dışı dinleme' operasyonu; 26 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde yasa dışı dinleme iddiasıyla operasyon başlatıldı. Aralarında birinci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu sabah erken saatlerde yapılan operasyonu dün gece Fuat Avni, Twitter hesabından duyurmuştu.

İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptıkları dönemde, kamu görevlilerinden, işadamlarına, gazetecilerden, askerlere kadar birçok kişiyi, sahte isimlerle dinledikleri ileri sürülen 26 kişi için gözaltı kararı çıktı. Aralarında birinci sınıf Emniyet müdürü Hasan Ali Okan ve müdür yardımcısı Ramazan Karakayalı'nın da bulunduğu bu kişilerden, 19'unun geçen operasyonda da gözaltına alındıkları, 7 ismin ise, yeni belirlendiği öğrenildi. Geçmişe dönük dinleme kararları üzerinde bir yıldır araştırma yapan HSYK müfettişlerinin, usulsüzlükleri tespit ettikten sonra savcılığa bildirince operasyonun başladığı ortaya çıktı.

Geçen Ağustos ayında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptıkları dönemde, sahte isimlerle usulsüz dinlemeler yaptıkları tespit edilen 32 kişi gözaltına alındı. Aralarında birinci sınıf Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve müdür yardımcısı Ramazan Karakayalı'nın da bulunduğu, 11 kişi tutuklandı. 32 kişi hakkında da, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 30 yıldın 961 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklular daha sonra serbest kalırken davanın ilk duruşması da yapıldı.

HSYK müfettişleri bir yıl inceledi

Bu operasyon yapıldığı sırada HSYK'nın görevlendirdiği müfettişlerin de, geçmişe yönelik dinleme kararları üzerindeki araştırmalarının devam ettiği öğrenildi. Yaklaşık bir yıl süren incelemelerini Aralık ayında tamamlayan müfettişler, kamu görevlilerinden, işadamlarına, gazetecilerden, askerlere kadar 100 kişinin, sahte isimlerle dinlendiğini saptadı.

Yeni bilgiler ilk soruşturmayı yürüten örgütlü suçlara bakan cumhuriyet savcısı Okan Bato'ya ulaştırıldı. Bu bilgiler ışığında da soruşturmasını genişleten Bato, yasadışı dinlendikleri saptanan kişilerin ifadelerini aldıktan sonra da ikinci dalga operasyon için talimat verdi.

26 kişiye gözaltı kararı

Yasadışı dinleme yaptıkları gerekçesiyle, 26 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı çıktı. 13 ilde sabaha karşı eş zamanlı yapılan operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Ancak Birinci sınıf Emniyet müdürü Hasan Ali Okan, Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı ile emniyet müdürleri Taner Aydın, İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

Gözaltına alınan kişiler, Konak Çankaya'daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer kişilerin de halen arandıkları açıklandı. Zanlıların, yasadışı örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına görev yapmak, evrakta sahtecilik, özel hayatın gizliliği, kişisel verileri usulsüz olarak kaydetmek ve saklamak suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.





13 ilde operasyon

İzmir'in yanı sıra Ankara, Adıyaman, Malatya, Trabzon, Hakkari, Şırnak, Muş, Denizli ve Erzurum'un da bulunduğu 13 ilde düzenlenen operasyonlarda şu anda haklarında arama kararı bulunan 26 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde önlem alındı.

'Fuat Avni' Twitter'da yazdı

Daha önce bir çok operasyonu yapılmadan önce isim isim yazan 'Fuat Avni', bu sabah erken saatlerde yapılan operasyonu dün akşam geç saatlerde yine Twitter'da ''Sabah İzmir'de operasyon olacak'' şeklinde yazdı.

Başsavcılık'tan açıklama:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde suç tarihinde görevli olan bir kısım personel tarafından aralarında kamu kurumlarında görevli olan bazı memurların, üniversite üst düzey yöneticilerinin ve üst düzey askeri personelinde bulunduğu toplam 92 kişinin farklı isim ile meslek grupları adı altında ve asılsız suç isnatlarıyla 2009-2013 yılları arası yasaya aykırı usulsüz dinlendiklerinin, denetimlerde tespit edilip Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında toplanan delillere göre haklarında yeterli şüpheye ulaşılan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu ve bir kısmı değişik illerde görev yapmakta olan 26 emniyet personeline yönelik olarak 27 Ocak itibari ile gözaltına alınma talimatı verilmiş olup, konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir."

Avukat açıklama yaptı: Derslerine bu kez daha iyi çalışmışlar

Gözaltına alınan polislerin Avukatı İsmail Hakkı Küçük ise, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önüne gelip basın açıklaması yaptı. Küçük, “Şehir dışında gözaltına alınıp buraya getirilenler var. Avukatları dosyaları inceletmeyecekler, gizlilik kararı var. Daha kapsamlı, derslerine bu kez daha iyi çalışmışlar. Müştekilerin ifadeleri de toparlanmış. Yine bir algı operasyonu malumunuz. Hükümetinin yine gözden kaçırmak istediği örtmek istediği yine pis işleri var. Bu kez göreceğiz ne gibi suçlamalar, uyduruk hikayeler var. Bunların hepsi memur, çağırsalar gelirlerdi. Maksat tantana olsun" dedi.

İlk operasyonda 32 kişi vardı

İzmir'de geçen yıl 19 Ağustos'ta, yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak yapılan operasyonda, 32 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Haklarında dava açılıp yargılanmalarına başlanan 32 polisin, suç tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptıkları, kamu kurumlarında görevli bazı memurları farklı isim ile meslek grupları adı altında ve asılsız suç isnatları ile 2010-2011-2012 ve 2013 yılları arasında, yasaya aykırı olarak usulsüz dinlendikleri ileri sürülmüştü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Okan Bato'nun, 30 ile 961 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmalarını istediği sanıkların İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanları sürüyor.

Tutuksuz 32 sanık polis, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, suç uydurmak, iftira, resmi görev ve yetkinin kötüye kullanılması yoluyla gerçeğe aykırı belgeler düzenleyip mahkemelerin dinleme kararları vermesini sağlayacak şekilde kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği, elde edilen ilgili ilgisiz ya da özel yaşama ilişkin verileri suç örgütünün çıkar ve amaçlarına hizmet etme odaklı olarak arşivleme ve kullanma yoluyla hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ile suçlanıyor.