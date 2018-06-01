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İzmir'de yakalanan 2 'FETÖ' şüphelisi, Hakkari'de tutuklandı

Şüpheliler İzmir'den Hakkari'ye getirildi

01 Haziran 2018 13:05

'FETÖ' soruşturma kapsamnında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de 'FETÖ'nün 2 yıl üst düzey yöneticiliğini yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Hakkari'ye getirilen şüpheliler tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı bulunan ve Hakkari'de 2 yıl üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen R.K ve N.K isimli şüphelilerin, Hakkari polisinin teknik takibi sonucu İzmir'de yakalanıp gözaltına alındığı ve getirildikleri Hakkari'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. (DHA)

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