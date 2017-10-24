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İzmir'de yağmur etkili oldu (2)

ARAÇLAR ÇUKURLARA DÜŞTÜ İzmir'de gece başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

24 Ekim 2017 18:14

ARAÇLAR ÇUKURLARA DÜŞTÜ
İzmir\'de gece başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karabağlar İlçesi Refet Bele Mahallesi\'nde belediyenin altyapı çalışması için kazdığı çukurlar yağmur sularıyla doldu. Yağış nedeniyle çukurları fark edemeyen bazı sürücüler araçlarıyla çukura düştü. Sürücülere zor anlar yaşatan çukurların 2 hafta önce kazıldığını ve öylece bırakıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Savaş Şirin, \"Bu çukurlar mazgal takılmak için 2 hafta önce açıldı. Ancak günlerdir bu şekilde duruyordu. Yağmur yağınca suyla doldu. Ben motosikletimle düştüm. Bazı vatandaşlar araçlarını düşürdü. Bu çalışma kış mevsiminde yapılmaz. Yağmur yağdı, çukurlar doldu. Burası okulun önü. Çocuklarımıza bir şey olsa bunun hesabını kim verecek\" dedi. Öte yandan Karşıyaka Ordu Bulvarı\'nda sağanak yağış nedeniyle bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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