İzmir'de yağış yüzünden AVM deposunun çatısı çöktü: 2 yaralı

İzmir Çiğli'de yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir AVM'nin depo bölümünün çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme sonrası panik yaşandı. Yetkililer yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir'in merkezi, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde öğleden sonra gökgürültülü sağanak başladı. Karşıyaka, Alsancak, Konak gibi bölgelerdeki dolu yağışı da günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan son analizlere göre İzmir'in bazı ilçeleri ve Manisa il merkezinde 2 saat süreyle yağış görüleceğini kaydetti.