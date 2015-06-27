T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de yağış yüzünden AVM deposunun çatısı çöktü: 2 yaralı

Karşıyaka, Alsancak, Konak gibi bölgelerdeki dolu yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi

27 Haziran 2015 20:31

İzmir Çiğli'de yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir AVM'nin depo bölümünün çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme sonrası panik yaşandı. Yetkililer yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir'in merkezi, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde öğleden sonra gökgürültülü sağanak başladı. Karşıyaka, Alsancak, Konak gibi bölgelerdeki dolu yağışı da günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan son analizlere göre İzmir'in bazı ilçeleri ve Manisa il merkezinde 2 saat süreyle yağış görüleceğini kaydetti.

 

 

ETİKETLER

izmirçiğliavmçöktüyaralıvar2 kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24