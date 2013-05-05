İzmir'de vapurun 'freni' tutmadı!

İzmir Karşıyaka'da iskeleye yanaşmak isteyen bir yolcu vapuru, manevra yapamayınca üzerinde vatandaşların olduğu kıyı şeridine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Konak İskelesi'nden hareket eden 'Kordon' isimli yolcu vapuru, Karşıyaka İskelesi'ne yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyle manevra yapamadı.

İskeleyi teğet geçen vapur ön tarafından kıyı bandında oturan vatandaşların olduğu bölgeye hızla çarptı.

Kıyıda oturanlar etrafa kaçışırken, beton olan kıyı bandı da kırıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Vapurdaki yolcular ve kıyıda oturan vatandaşlar panik yaşadı.

Vapur, küçük bir tekne ile iskeleye yanaştırıldıktan sonra içindeki yolcular tahliye edildi.

Herhangi bir hasarın bulunmadığı vapur arızanın belirlenmesi amacıyla kontrol amaçlı Üçkuyular İskelesi'ne götürüldü.