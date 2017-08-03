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Yaşam

İzmir'de vapur seferleri grevin ardından yeniden başladı

Karşıyaka ve Konak iskelelerinden yolcu vapurları, Üçkuyular ve Bostanlı iskelelerinden de arabalı vapurlar günler sonra karşılıklı ilk seferlerini yaptı

03 Ağustos 2017 22:29

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'deki grevin Türkiye Denizciler Sendikası ile belediye arasında imzalanan sözleşmeyle sona ermesi sonrasında vapur seferleri yeniden başladı.

Grevin başlamasından 23 gün sonra saat 15.00 itibarıyla arabalı ve yolcu vapurları yolcu taşımaya başladı.

Karşıyaka ve Konak iskelelerinden yolcu vapurları, Üçkuyular ve Bostanlı iskelelerinden de arabalı vapurlar karşılıklı ilk seferlerini yaptı.

İzmirliler günler sonra gerçekleştirilen ilk seferlere yoğun ilgi gösterdi.

"Vapurla seyahat etmeli çok özlemişim"

Ulaş Değirmenci, grevi bitiren toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyunca çok sevindiğini dile getirdi. Değirmenci, "Biz vatandaş olarak çok mutlu olduk. Karşıyakalılar olarak vapur bizim her şeyimiz. Vapurlar yokken ulaşım anlamında biraz zorluklar yaşadık. Seferler başladıktan sonra bindik, Özlemişim, onu hissettim." diye konuştu.

Nejdet Yalçın da Bayraklı'da yaşadığını, vapurların çalışmadığı süre boyunca her gün Konak'taki iş yerine gelmek için sıkıntı yaşadığını kaydetti.

İzmir'de yaşayanlar için vapurların ayrı bir önemi olduğunu belirten Esra Savaş da "İzmirli olarak çok zor durumda kaldık. Vapurlar çalışmıyordu, otobüslerle karşıya geçmek 1-1,5 saati buluyordu." dedi.

 

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