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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de Vali Yardımcısı, kaymakam ve subaylara 'FETÖ' operasyonu

Operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato'nun talimatıyla yapıldı

21 Ağustos 2016 20:38

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminin ardından ‘FETÖ/PDY’ üyelerine yönelik başlattığı operasyon kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Okan Bato’nun talimatıyla İzmir’de operasyon yapıldı. Operasyonda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erkut G., yardımcısı Üsteğmen Mustafa Y., Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ve Karabağlar ilçesine atanıp göreve başlamadan açığa alınan Kaymakam Ahmet Ufuk Hasçakal, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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