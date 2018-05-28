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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı

28 Mayıs 2018 19:05

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan ve \'torbacı\' denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Konak’ta belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 1375 gram eroin, 185 uyuşturucu hap, 265 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 12 tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 2\'si serbest bırakıldı.

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