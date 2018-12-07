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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 13 bin 250 uyuşturucu hap ve 750 gram esrar ele geçirildi

07 Aralık 2018 21:03

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 13 bin 250 uyuşturucu hap ve 750 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Geçen hafta düzenlenen baskınlarda, 13 bin 250 uyuşturucu hap ve 750 gram esrarın yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece, \'uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak\' suçundan tutuklandı.

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