İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 1 tutuklama

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında esrar, tabanca ve uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen 1895 TL para ele geçirildi.

İzmir İl ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi\'ne motosikletle gelen şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yapacağı ihbarını aldı. Mahallede bugün devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, İTOB Organize Sanayi Bölgesi\'ne gelen motosikletteki E.Ç. ve U.A.\'yı kontrol etmek istedi. 2 şüpheli, jandarmayı görünce motosikletle kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, peşine düştüğü şüphelileri kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 166 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 1 satır, 1 çakı ve esrar satışından elde edildiği sanılan 1895 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmada E.Ç.\'nin 4 ayrı suçtan arandığı, ayrıca kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk olarak E.Ç. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer zanlı U.A. da işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.



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