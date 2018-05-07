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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda esrar ile uyuşturucu satışından elde edilen 26 bin TL ele geçirildi

07 Mayıs 2018 22:56

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda esrar ile uyuşturucu satışından elde edilen 26 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklanırken, kızı terör örgütü PKK\'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.D. (59) ise ev hapsiyle cezalandırıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.D. (26) ve M.D.\'nin Bayraklı\'daki bir evde uyuşturucu depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen  adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada sokak satıcılarına verilmek üzere paketlenmiş çok miktarda esrar ele geçirdi. Şüphelilerden M.D.\'nin çatıdan aşağıya atmaya çalıştığı saksıda yapılan aramada ise, uyuşturucu satışından elde edilen 26 bin TL ele geçirildi. 
Evde bulunan bir flaş bellekten ise M.D.\'nin kızı olduğu tespit edilen A.D.\'nin, terör örgütü PKK\'nın kamplarında, aralarında Cemil Bayık ve Murat Karayılan\'ın da olduğu sözde üst düzey yöneticilerle fotoğrafı çıktı. M.D.\'nin emniyetteki sorgusunda, kızının PKK\'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.D. tutuklanırken, M.D. ise ev hapsiyle cezalandırıldı.

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