İzmir'de uyuşturucu operasyonu 

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),(DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 71 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Umurbey Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Gölcük Mahallesi\'nde bulunan 3 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda Ş.K.\'nın (37) evinde 90, U.T.\'nin (36) evinde ise 30 gram esrar bulundu.

Ayaşturucunun yetiştirildiği ve imalatının yapıldığı belirlenen Gölcük Mahallesi\'ndeki F.K.\'nın (64) evinde ise 1442 kök dikili hintkeneviri ile 70 kilo 430 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K., U.T. ve F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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