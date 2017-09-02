İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 240 gram kokain ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Badi\', şoför koltuğunun altında ve çamurluk içinde buldu.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova girişinde oluşturulan kontrol noktasında, 25 yaşındaki O.Ç. yönetimindeki hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik köpeği \'Badi\' ile arama yaptı. Aramada, şoför koltuğunun altı ile çamurluğun içine gizlenen 1 kilo 240 gram kokain ve 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.Ç., \'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan tutuklandı.

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