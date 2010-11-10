-İZMİR'DE ULAŞIM ZAMMI İZMİR (A.A) - 10.11.2010 - İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücretlerinin yüzde 9 ile 13.5 arasında artırılması kararlaştırıldı. UKOME'nin bugün yapılan toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önerilen toplu ulaşım ulaşım ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Zam kararı, İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun onayından sonra uygulamaya konulacak. Otobüs, metro ve vapurlarda geçerli olacak tarife değişikliğine göre, tam bilet 1 lira 55 kuruştan 1 lira 70 kuruşa, indirimli bilet ise 85 kuruştan 90 kuruşa yükseltilecek. Zamlı tarifeye göre, 3 lira 10 kuruş olan havaalanı seferleri ile geceyarasından sonra farklı hatlarda hizmet veren ve ''Baykuş'' olarak tabir edilen seferlerin bilet fiyatı ise 3 lira 10 kuruştan 3 lira 40 kuruşa çıkarılacak. Üç kullanımlık kartın fiyatı ise 5 lira 75 kuruştan 6 lira 50 kuruşa yükseltilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1 Haziran 2009 yılında tam bilet ücretini 1 lira 35 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarması üzerine ''Birlikte Başaracağız Platformu'' dava açmış, mahkeme de zammı iptal etmişti. Mahkeme kararından sonra İzmir'de geçen Aralık ayında toplu ulaşım ücretleri bir günlüğüne 1 lira 35 kuruşa düşürülmüş, bir gün sonra ise eski seviyesine yükseltilmişti.