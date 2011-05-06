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İZMİR'DE TUTUKLANAN 17 KİŞİ CEZAEVİNDE İZMİR (A.A)

06 Mayıs 2011 12:50

-İZMİR'DE TUTUKLANAN 17 KİŞİ CEZAEVİNDE İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesindeki operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 17 kişi cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen 20 kişiden serbest bırakılan 3'ü işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir Adliyesinden ayrılırken, tutuklanan 17 zanlı, polis araçlarıyla cezaevine sevk edildi. Tutuklananların yakınları, adliye çıkışında, araçların camlarına dokunarak, tutuklulara moral vermeye çalıştı. Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2 Mayıs Pazartesi günü başlatılan arama çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı. Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılıktan serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 20 kişiden, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç'in de aralarında bulunduğu 17'si ''usulsüz evrak düzenleme'', ''devleti zarar uğratma'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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