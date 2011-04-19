-İZMİR'DE TRAVESTİ CİNAYETİ İZMİR (A.A) - 19.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, travestilerin kendi semtlerinde yol üzerinde beklemelerine tepki göstererek tartıştığı ileri sürülen kişi, travestiyi tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzerinde Yasin Evlek (26) ile travestiler ''Narin'' takma adlı Ramazan B.(36) ve Mehmet K'nın (35) yanlarına otomobille yaklaşan 2 kişi, bulundukları semtte beklemelerine tepki gösterdi. İddiaya göre, otomobilden inerek travestilerin bölgeden uzaklaşmasını isteyen Y.C, başlayan tartışmada elinde bulunan içki içtiği cam bardakla, Mehmet K'nın kafasına vurdu ardından Yasin Evlek'i yüzünden yaraladı. Y.C. ve yanında bulunan arkadaşı G.Y. otomobillerine bindikleri sırada, Ramazan B. arkadaşlarına vuran zanlıların üzerine yürüdü. Yaşanan küfürleşme ve arbede sırasında Y.C. yanında bulunan silahı çıkardı. Y.C. silahı görünce kaçmaya çalışan Ramazan B'ye art arda ateş etti. Sırtına ve koluna 5 kurşun isabet eden Ramazan B, arkadaşları tarafından taksiyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden otomobille kaçan Y.C. (20) ve arkadaşı G.Y. (24), plakayı belirleyen polisler tarafından Buca ilçesinde durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların alkollü oldukları öğrenildi. Berberlik yaptığı öğrenilen Y.C'nin ''hakaret'', G.Y'nin ise bıçakla yaralama, darp suçlarından poliste kayıtlarının bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.