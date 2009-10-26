İzmir'de trafik kazası:3 ölü

İzmir'in Konak İlçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Tevfik Yeşil'in kullandığı “Evka-4-Gümrük-Montrö” hattındaki 35 KN 504 plakalı belediye otobüsü, Ozan Abay Caddesi Çınarlı Hemzemin Geçidinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HSR 90 plakalı otomobille çarpıştı.



Belediye otobüsünün altına giren otomobil, eski SSK dispanserinin duvarına çarparak durabildi. Bu sırada otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.



Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle kapanan yol, belediye otobüsünün kaldırılmasının ardından açıldı.