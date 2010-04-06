İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

T24 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre Beydağ'dan Ödemiş istikametine giden A.T'nin (36) kullandığı 35 AB 9984 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ali Bilgin'in (23) kullandığı 35 ZPL 80 plakalı motosiklete çarptı.



Kızılcaavlu köyü Kahveler mevkisinde meydana gelen kazada motorun arkasında bulunan Erol Şen (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T. Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekiplerince göz altına alındı.