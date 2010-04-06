T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

06 Nisan 2010 09:23

T24 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Beydağ'dan Ödemiş istikametine giden A.T'nin (36) kullandığı 35 AB 9984 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ali Bilgin'in (23) kullandığı 35 ZPL 80 plakalı motosiklete çarptı.

Kızılcaavlu köyü Kahveler mevkisinde meydana gelen kazada motorun arkasında bulunan Erol Şen (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.T. Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekiplerince göz altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24