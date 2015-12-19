İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir’de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla onaylanan, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2.25 TL'den 2.40 TL'ye, indirimli binişlerde öğrenci 1,25 TL'den 1,35 TL'ye öğretmen ise 1,60 TL'den, 1.75 TL'ye yükseldi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nden gelen zamlı tarife önergesini görüştü. Yeni tarife AKP grubunun ret oyuna karşın oy çokluğuyla onaylandı. Tam bilete yapılan yüzde 6.67 zamma göre oluşan 2.40 TL dikkate alınarak indirimli biniş ücretleri belirlendi. Öğrenci tarifesindeki artış bugünkü tarifeye göre yüzde 8, öğretmende yüzde 9.7 arttı.

Yeni düzenlemede A tarife adı verilen kent içi ulaşımda otobüs, metro, vapur ve İZBAN'da geçerle tam biniş ücreti yüzde 6.67 oranında artışla 2.25 TL'den 2.40 TL yükseldi. Öğrenci tarifesi 1.25 TL'den 1.35 TL'ye öğretmen binişi tarifesi ise 1,60 TL' 1.75 TL'e çıktı.

B tarife adı verilen kent merkezine yakın mesafedeki Torbalı, Urla, Seferihisar, Balıklıova, Foça, Kemalpaşa, Selçuk, Özdere ve Doğanbey hatlarında ücretler tam 3,95 TL'den 4,20 TL'ye (yüzde 6.33) öğrenci 2,15 TL'den 2,30 TL'ye öğretmen 2,40 TL'ten 2,60 TL'ye yükseldi.

Uzak ilçeler Kınık, Bergama, Dikili, Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz, Karaburun Çeşme'yi kapsayan C tarifede ise 4,50 TL'den olan biniş 4,80 TL'ye (yüzde 6,67), 2,45 TL olan öğrenci binişi 2,65 TL'ye, 2,75 TL olan öğretmen binişi ise 3 TL oldu.

Tarifede indirim uygulanmayan Havaalanı seferleri 4.50'den 4,80 TL'ye, Baykuş seferleri ise tam 4,50'den 4,80 TL'ye öğrenci 2,50 TL'den 2,70 TL'ye, öğretmen ise 3,20 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. Bilet 3-5'lerde ise 2 binişlik 5,50 TL'ten 5,80 TL'ye, 3 binişlik 7,75 TL'den 8,20 TL'ye, 5 binişlikler ise 12,25 TL'den 13 TL'ye artarken 52 binişlik kartlar ise 105TL iken 118 TL oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi, Tınaztepe Kampus ile Bornova Metro,-Ege Üniversitesi Kampus çalışan hatta öğrenci binişi 10 kuruştan 20 kuruşa çıktı 60 yaş kartı yıllık kullanım bedeli ise 115 TL'den 125 TL'ye yükseldi.