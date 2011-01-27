-İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM VE SU ZAMMINA İPTAL DAVASI İZMİR (A.A) - 27.01.2011 - Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Başkanı Arif Ali Cangı, İzmir'de toplu ulaşım ve su zamlarının iptali için dava açtıklarını söyledi. Arif Ali Cangı, parti il merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Aralık 2010 tarihinden geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 6-13, suya da yüzde 10 zam yapıldığını hatırlattı. Zam kararının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesinde dava açtıklarını bildiren Cangı, şunları söyledi: "Daha önce de toplu ulaşım ve su zamlarının iptali için dava açmıştık. İzmir'de bir yıl içinde suya yüzde 62.43 zam yapıldı. Ulaşım zammı ise İzmirlilerin toplu ulaşımdan yararlanması, kent yaşamına eşit fırsatlarla katılma hakkını ortadan kaldırmıştır. İzmir'de 1 yıl içinde en çok zamlananlar listesinde belediye otobüs ücreti ilk, içme suyu ikinci sırada yer almıştır. Asgari ücretlinin eline geçen net ücreti 629 lirayken günde bir kere otobüse binen kişinin aylık ulaşım harcaması 102 liradır, bu da asgari ücretin altıda biri kadardır." Cangı, toplu taşıma hizmetinin kamu hizmeti niteliğinin dikkate alınmadığını savunarak şöyle devam etti: "Zam kararı hukuka, hakkaniyete, külfetlerin adil dağıtılması ilkesine ve kamu yararına aykırıdır. Herkesin sağlıklı yaşaması ve kent yaşamına eşit fırsatlarla katılabilmesi için toplu ulaşım, sağlık, su, gıda, konut ve eğitim gibi faaliyetler, paranın geçmediği alanlar haline getirilmelidir. Bu politik tercihimiz doğrultusunda, kentimizdeki halkı düşünmeyen, alay eden politikalara ve uygulamalara karşı politik, demokratik, toplumsal ve hukuksal yollarla mücadeleyi sürdüreceğiz."