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Yaşam

İzmir’de toplu taşımada kadınlara özel uygulama

Aynı uygulama İstanbul ve Eskişehir'de de geçerli

13 Aralık 2016 00:04

Eskişehir ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de kadın yolcular akşam saat 22.00'den itibaren güzergah üzerinde durak harici olarak, talep etmeleri halinde otobüsten inebilecek. Karar oybirliğiyle alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li kadın üyeleri, Eskişehir ve İstanbul'dan sonra İzmir'de de kadın yolcular akşam saat 22.00'den itibaren güzergâh üzerinde durak harici olarak, talep etmeleri halinde otobüsten inebilecek uygulama yapılması için önerge verdi.

"Yararlı bir iş"

AKP Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, talebi daha önce AKP'li kadın meclis üyelerinin sözlü olarak dile getirdiğini, saat 22.00'den sonra kadınların otobüslerden diledikleri yerde inmelerinin doğru olacağını söyledi. Başkan Kocaoğlu Doğan'a "Kim gündeme getirirse getirsin yararlı bir iş. Saat 22.00'den sonra kadınların otobüsten inmesiyle ilgili kararı politik malzeme haline getirmek kime ne yarar getirecek" dedi.

İstedikleri yerde inebilecekler

Daha sonra önerge oybirliğiyle kabul edildi. İzmir'de kadın yolcular saat 22.00'den itibaren güzergah üzerinde durak harici talep etmeleri halinde istedikleri yerde inebilecekler. ESHOT'un sabaha kadar süren baykuş seferlerinde de bu uygulama sürecek.

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