İzmir'de terör propagandasına 24 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK\'nın Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirerek sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Torbalı, Urla, Tire ve Seferihisar ilçelerinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait mermi, çok sayıda örgütsel doküman afiş ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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