T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de terör propagandasına 24 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 24 şüpheli gözaltına alındı

14 Şubat 2018 15:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK\'nın Afrin\'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirerek sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Torbalı, Urla, Tire ve Seferihisar ilçelerinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait mermi, çok sayıda örgütsel doküman afiş ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHATürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekatıCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü TerörleMüdürlüğüTSK AfrinKentTorbalı Urla TireSeferihisarGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24