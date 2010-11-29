-İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON İZMİR (A.A) - 29.11.2010 - İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ''Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi''nin Ege Bölgesi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta Menemen'in Asarlık beldesinde yapılan korsan gösteri ve kamu kuruluşlarına yönelik taşlı saldırıların terör örgütü PKK'ya bağlı ''Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi'' tarafından organize edildiğini belirledi. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, ''Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi''nin Ege Bölgesi sorumlusu olduğu bildirilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi F.B. (23), Kadifekale semti sorumlusu O.U. (19) ile örgüt üyeleri Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi E.P. (20) ve mobilyacıda çalışan açık lise öğrencisi İ.T. (18) yakalandı. Zanlılardan F.B'nin ''terör örgütü üyesi olma'' ve ''örgütün kırsal kadrosuna eleman gönderme'' suçlarından Adana Emniyet Müdürlüğünce arandığı öğrenildi. F.B'nin Ege Bölgesi'ndeki çalışmalarının yanı sıra Kütahya'da faaliyette bulunduğu bildirildi. Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.