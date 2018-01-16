İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere, sabaha karşı yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 13’ü yakalandı. Şüpheliler, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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