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İzmir'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Terör Örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

17 Kasım 2017 11:34

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Terör Örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde 15 adreste ortaklaşa eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ölen PKK Terör Örgütü üyelerinin resimleri ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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