İzmir'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, Antik Yunan, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletleri dönemlerinde kullanılan çok sayıda gümüş ve bronz sikke, yüzük, ok ucu ve çan ele geçirildi. Olayla ilgili Halil B. gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Halil B.\'nin elinde bulunan tarihi eserleri, Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde buluşacağı bir kişiye satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Satışın gerçekleşeceği alışveriş merkezindeki kafeye gelen ekipler, Halil B.\'yi yakaladı. Şüphelinin yanındaki çantada yapılan aramada, Antik Yunan, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletleri dönemlerinde kullanılan 517 gümüş ve bronz sikke, 15 gümüş ve bronz yüzük, 2 ok ucu, 1 çan, 25 taş ve metal obje ile 1 tıbbi alet ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Halil B., emniyette ifadesinin alınmasının ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI