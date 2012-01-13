-''İzmir'de siyasal çatışma, kutuplaşma var'' İZMİR (A.A) - 13.01.2012 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AK Parti'nin elindeki imkanları kullanarak İzmirli seçmenin tercihini değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü. Vural, MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Ankara dışında statlarda kutlanmamasına yönelik genelgeyi eleştirdi. 19 Mayıs kutlamalarından vazgeçildiğini söyleyen Vural, ''23 Nisan da gidecek. Daha sonra Kurban Bayramı'nı da iptal ederler. Bunlar Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini ortadan kaldırmak istiyorlar'' diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamalarını eleştiren Vural, şunları söyledi: ''Biz Evren Paşalara pabuç bırakmadık. Senin gibi birine mi boyun eğeceğiz? Bu zihniyet 12 Eylül zihniyeti bizi mahkum etmek istedi. O zaman milliyetçi düşünceyi mahkum etmek istediler, bugün de AKP, milliyetçiliği suç olarak gösteriyor. 12 Eylül zihniyeti itibarıyla bakıldığında 5 tane güvenlik konseyi üyesi yönetiyordu, bugün de AKP'de 3-5 politbüro üyesi yönetiyor.'' Emeklilerin intibak yasasının çıkarılamadığını, asgari ücretlilere düşük zam verildiğini, memurun alacağı maaşı bilmediğini savunan Oktay Vural, AK Parti Hükümeti'nin milletten kopuk olduğunu iddia etti. AK Parti'nin elindeki imkanları kullanarak İzmirli seçmenin tercihini değiştirmeye çalıştığını da ileri süren Vural, ''İzmir'de siyasal çatışma, kutuplaşma var. EXPO hazırlıkları sürecinde tutuklamalar oluyor. Ama İzmir'in gündeminde başka konular olmalı. İzmir depreme hazırlıksız. Bu konuda kim ne yapıyor?'' dedi.