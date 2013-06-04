Emniyet Müdürü açıkladı: Eylemcilere saldıran eli sopalılar sivil polisti

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, İzmir’deki Gezi Parkı protestolarına katılanlara müdahale eden sivil giysili, eli sopalı kişilerin sivil polis olduğunu açıkladı.

İzmir’de Gezi Parkı direnişine destek için başlayan eylemlerde eli sopalı sivil giysili grupların göstericilere müdahale edip şiddet uygulaması tartışma yarattı. Eli sopalı siviller için çeşitli spekülasyonlar yürütülürken, bazı kesimler bunların AKP'li gençler olduğunu iddia ederken, bazıları da polis tarafından örgütlenmiş kişiler olduğunu öne sürmüştü. Ancak, açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, eli sopalı kişilerin "sivil polis" olduğunu söyledi. Bilkay, "bu polislere, özel yelek dağıtıldığını ancak bazılarının bunları giymemiş olabileceğini, aralarına kesinlikle sivil kimsenin girmediğini" belirtti. İzmir Valisi Mustafa Toprak, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Polis yeleği olmayan kişiler polis değil" demişti.